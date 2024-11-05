Original Research
Published on 05 Nov 2024
Quasicrystalline 30° twisted bilayer graphene: fractal patterns and electronic localization properties
in Graphite-ene
Frontiers in Carbon
doi 10.3389/frcrb.2024.1496179
- 4,598 views
- 5 citations
Original Research
Published on 05 Nov 2024
in Graphite-ene
Original Research
Published on 05 Feb 2024
in Graphite-ene
Mini Review
Published on 28 Nov 2023
in Graphite-ene
Original Research
Published on 02 Nov 2023
in Graphite-ene
Specialty Grand Challenge
Published on 03 Oct 2022
in Graphite-ene