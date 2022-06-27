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Recent Advances in Heart Failure and Ventricular Remodeling: Mechanisms, Clinical Trajectories, and Emerging Therapeutic Strategies
- Iokfai Cheang
- Jiajin Chen
- Nikita Lomakin
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