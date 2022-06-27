george f araj
American University of Beirut
Beirut, Lebanon
Specialty Chief Editor
Antibiotic Resistance and New Antimicrobial drugs
American University of Beirut
Beirut, Lebanon
Specialty Chief Editor
Antibiotic Resistance and New Antimicrobial drugs
University of Rennes
Rennes, France
Specialty Chief Editor
Antibiotic Resistance and New Antimicrobial drugs
Faculty of Medicine, School of Health Sciences, University of Thessaly
Larissa, Greece
Specialty Chief Editor
Antibiotic Resistance and New Antimicrobial drugs
University of Minnesota Twin Cities
St. Paul, United States
Associate Editor
Antibiotic Resistance and New Antimicrobial drugs
Microbiology and Virology Unit, University Hospital Città della Salute e della Scienza di Torino, Turin, Italy
Turin, Italy
Associate Editor
Antibiotic Resistance and New Antimicrobial drugs
Charles University
Prague, Czechia
Associate Editor
Antibiotic Resistance and New Antimicrobial drugs
Department of Pharmacy, School of Medicine and Surgery, University of Naples Federico II
Naples, Italy
Associate Editor
Antibiotic Resistance and New Antimicrobial drugs
Department of Biomedical and Biotechnological Sciences, Faculty of Medicine, University of Catania
Catania, Italy
Associate Editor
Antibiotic Resistance and New Antimicrobial drugs
University of Campania Luigi Vanvitelli
Caserta, Italy
Associate Editor
Antibiotic Resistance and New Antimicrobial drugs
Instituto de Investigaciones Biomédicas y Sanitarias de Alicante, Hospital General Universitario de Alicante
Alicante, Spain
Associate Editor
Antibiotic Resistance and New Antimicrobial drugs
American University of Beirut
Beirut, Lebanon
Associate Editor
Antibiotic Resistance and New Antimicrobial drugs
University of Louisville
Louisville, United States
Associate Editor
Antibiotic Resistance and New Antimicrobial drugs
Laboratory of Biotechnology, Chulabhorn Research Institute
Bangkok, Thailand
Associate Editor
Antibiotic Resistance and New Antimicrobial drugs
University of the Azores
Ponta Delgada, Portugal
Associate Editor
Antibiotic Resistance and New Antimicrobial drugs
Institute of Biomedical Research of A Coruña (INIBIC)
A Coruá, Spain
Associate Editor
Antibiotic Resistance and New Antimicrobial drugs
IRCCS University Hospital of Bologna Sant Orsola Polyclinic
Bologna, Italy
Associate Editor
Antibiotic Resistance and New Antimicrobial drugs