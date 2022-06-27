alain filloux
Nanyang Technological University
Singapore, Singapore
Specialty Chief Editor
Molecular Bacterial Pathogenesis
Nanyang Technological University
Singapore, Singapore
Specialty Chief Editor
Molecular Bacterial Pathogenesis
University of Kentucky
Lexington, United States
Specialty Chief Editor
Molecular Bacterial Pathogenesis
Texas A&M Health Science Center
Bryan, United States
Specialty Chief Editor
Molecular Bacterial Pathogenesis
The Ohio State University
Columbus, United States
Associate Editor
Molecular Bacterial Pathogenesis
Department of Microbiology and Immunology, University of Mississippi Medical Center
Jackson, United States
Associate Editor
Molecular Bacterial Pathogenesis
University at Buffalo
Buffalo, United States
Associate Editor
Molecular Bacterial Pathogenesis
Department of Microbiology and Immunology, Faculty of Pharmacy, Cairo University
Cairo, Egypt
Associate Editor
Molecular Bacterial Pathogenesis
Hadassah School of Dental Medicine, Hadassah Medical Center
Jerusalem, Israel
Associate Editor
Molecular Bacterial Pathogenesis
Albany Medical College
Albany, United States
Associate Editor
Molecular Bacterial Pathogenesis
University of Minnesota Twin Cities
St. Paul, United States
Associate Editor
Molecular Bacterial Pathogenesis
National Institutes of Health (NIH)
Bethesda, United States
Associate Editor
Molecular Bacterial Pathogenesis
University of Valencia
Valencia, Spain
Associate Editor
Molecular Bacterial Pathogenesis
University of Santiago de Compostela
Santiago de Compostela, Spain
Associate Editor
Molecular Bacterial Pathogenesis
University of Arkansas for Medical Sciences
Little Rock, United States
Associate Editor
Molecular Bacterial Pathogenesis
Evotec (France)
Toulouse, France
Associate Editor
Molecular Bacterial Pathogenesis
State Serum Institute (SSI)
Copenhagen, Denmark
Associate Editor
Molecular Bacterial Pathogenesis