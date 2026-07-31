Original Research
Accepted on 31 Jul 2026
Mechanistic Insight into CBB-G Removal by NiO@Chitosan Beads Using Molecular Docking, Fixed-Bed Analysis, and Life Cycle Assessment
in Computational Methods in Chemical Engineering
- 138 views
Original Research
Accepted on 31 Jul 2026
in Computational Methods in Chemical Engineering
Perspective
Published on 17 Jul 2026
in Computational Methods in Chemical Engineering
Original Research
Published on 25 Jun 2026
in Computational Methods in Chemical Engineering
Original Research
Published on 20 May 2026
in Computational Methods in Chemical Engineering
Original Research
Published on 23 Apr 2026
in Computational Methods in Chemical Engineering
Original Research
Published on 27 Jan 2026
in Computational Methods in Chemical Engineering
Original Research
Published on 14 Jan 2026
in Computational Methods in Chemical Engineering
Original Research
Published on 17 Dec 2025
in Computational Methods in Chemical Engineering
Perspective
Published on 27 Nov 2025
in Computational Methods in Chemical Engineering
Original Research
Published on 27 Oct 2025
in Computational Methods in Chemical Engineering
Original Research
Published on 29 Apr 2025
in Computational Methods in Chemical Engineering
Brief Research Report
Published on 20 Jan 2025
in Computational Methods in Chemical Engineering
Review
Published on 02 Dec 2024
in Computational Methods in Chemical Engineering
Original Research
Published on 25 Oct 2024
in Computational Methods in Chemical Engineering
Perspective
Published on 29 Aug 2024
in Computational Methods in Chemical Engineering
Original Research
Published on 12 Jul 2024
in Computational Methods in Chemical Engineering
Brief Research Report
Published on 06 Jun 2024
in Computational Methods in Chemical Engineering
Original Research
Published on 21 May 2024
in Computational Methods in Chemical Engineering
Editorial
Published on 31 Oct 2023
in Computational Methods in Chemical Engineering
Original Research
Published on 16 Oct 2023
in Computational Methods in Chemical Engineering
Methods
Published on 07 Aug 2023
in Computational Methods in Chemical Engineering
Review
Published on 12 Jul 2023
in Computational Methods in Chemical Engineering
Review
Published on 15 May 2023
in Computational Methods in Chemical Engineering
Review
Published on 22 Feb 2023
in Computational Methods in Chemical Engineering