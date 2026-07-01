Original Research
Published on 01 Jul 2026
Chaos in granular matter consisting of non-convex particles
in Materials Process Engineering
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Published on 01 Jul 2026
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Original Research
Published on 24 Jun 2026
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Published on 20 May 2026
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Published on 16 Apr 2026
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Published on 12 Dec 2025
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Published on 17 Dec 2024
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Published on 27 Feb 2024
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Published on 23 Jan 2024
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Published on 23 Nov 2023
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Published on 05 Apr 2023
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Published on 16 Sep 2022
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Published on 18 Feb 2022
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Published on 16 Dec 2021
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