ayyoob sharifi
Hiroshima University
Hiroshima, Japan
Specialty Chief Editor
Climate Adaptation
Mykolas Romeris University
Vilnius, Lithuania
Associate Editor
Climate Adaptation
Deakin University
Geelong, Australia
Associate Editor
Climate Adaptation
Nagoya University
Nagoya, Japan
Associate Editor
Climate Adaptation
Khulna University of Engineering & Technology
Khulna, Bangladesh
Associate Editor
Climate Adaptation
Chongqing University
Chongqing, China
Associate Editor
Climate Adaptation
University of Helsinki
Helsinki, Finland
Associate Editor
Climate Adaptation
Institute of Ecology, National Autonomous University of Mexico
Mexico City, Mexico
Associate Editor
Climate Adaptation
Indian Council of Forestry Research and Education (ICFRE)
Dehra Dūn, India
Associate Editor
Climate Adaptation
United International University
Dhaka, Bangladesh
Associate Editor
Climate Adaptation
University of Lisbon
Lisbon, Portugal
Associate Editor
Climate Adaptation
Texas A and M University
College Station, United States
Associate Editor
Climate Adaptation