emma rosa mary archer
University of Pretoria
Pretoria, South Africa
Associate Editor
Climate Services
University of Pretoria
Pretoria, South Africa
Associate Editor
Climate Services
Tetra Tech (United States)
Pasadena, United States
Associate Editor
Climate Services
Université Grenoble Alpes
Saint Martin d'Hères, France
Associate Editor
Climate Services
Climate Hazards Center, Department of Geography, College of Letters & Science, University of California, Santa Barbara
Santa Barbara, United States
Associate Editor
Climate Services
The Climate Data Factory SAS
Paris, France
Associate Editor
Climate Services
University of Oxford
Oxford, United Kingdom
Associate Editor
Climate Services
The University of Hong Kong
Pokfulam, Hong Kong, SAR China
Associate Editor
Climate Services
GeoSphere Austria
Vienna, Austria
Associate Editor
Climate Services
National Centers for Environmental Information, National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA)
Asheville, United States
Associate Editor
Climate Services
Helmholtz Centre for Environmental Research, Helmholtz Association of German Research Centres (HZ)
Leipzig, Germany
Associate Editor
Climate Services
University of Missouri
Columbia, United States
Associate Editor
Climate Services
University of Reading
Reading, United Kingdom
Associate Editor
Climate Services
Desert Research Institute (DRI)
Reno, United States
Associate Editor
Climate Services
Indian Institute of Technology Gandhinagar
Gandhinagar, India
Associate Editor
Climate Services
Mohammed VI Polytechnic University
Ben Guerir, Morocco
Associate Editor
Climate Services
Earth Systems Research Laboratory, National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA)
Boulder, United States
Associate Editor
Climate Services