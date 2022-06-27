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Seasonal Prediction of Climate Extremes: Mechanisms, Models, and Societal Applications
- Xiaosong Yang
- Wei Zhang
- Yushi Morioka
- Marisol Osman
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