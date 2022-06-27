justin lewis
Cardiff University
Cardiff, United Kingdom
Field Chief Editor
Frontiers in Communication
Department of Communication, College of Arts and Sciences, University at Albany
Albany, United States
Specialty Chief Editor
Health Communication
School of Humanities, Media and Creative Communication, Massey University
Auckland, New Zealand
Specialty Chief Editor
Culture and Communication
University of Bremen
Bremen, Germany
Specialty Chief Editor
Multimodality of Communication
Adelaide University
Adelaide, Australia
Specialty Chief Editor
Advertising and Marketing Communication
School of Environmental Design and Rural Development, Ontario Agricultural College, University of Guelph
Guelph, Canada
Specialty Chief Editor
Science and Environmental Communication
Purdue University
West Lafayette, United States
Specialty Chief Editor
Organizational Communication
School of Communication, Journalism and Marketing, Massey University Business School
Auckland, New Zealand
Specialty Chief Editor
Organizational Communication
Palmerston North
Palmerston North, New Zealand
Specialty Chief Editor
Health Communication
Austrian Academy of Sciences (OeAW)
Vienna, Austria
Specialty Chief Editor
Media Governance and the Public Sphere
Leibniz Institute for Regional Geography (IfL)
Leipzig, Germany
Specialty Chief Editor
Visual Communication
University of Missouri
Columbia, United States
Specialty Chief Editor
Disaster Communications
CMC- Institute for comparative media- and communication studies (Austrian Academy of Sciences/University of Klagenfurt)
Vienna, Austria
Specialty Chief Editor
Media Governance and the Public Sphere
Cardiff University
Cardiff, United Kingdom
Specialty Chief Editor
Media, Creative, and Cultural Industries
Norwegian University of Science and Technology
Trondheim, Norway
Specialty Chief Editor
Language Communication
Tallinn University
Tallinn, Estonia
Specialty Chief Editor
Culture and Communication