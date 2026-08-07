Review
Accepted on 07 Aug 2026
A mixed-methods approach to phonetic variation in interaction
in Language Communication
Review
Accepted on 07 Aug 2026
in Language Communication
Original Research
Published on 07 Aug 2026
in Health Communication
Original Research
Published on 07 Aug 2026
in Organizational Communication
Original Research
Published on 06 Aug 2026
in Media Governance and the Public Sphere
Original Research
Published on 06 Aug 2026
in Media Governance and the Public Sphere
Original Research
Accepted on 05 Aug 2026
in Media, Creative, and Cultural Industries
Original Research
Published on 05 Aug 2026
in Science and Environmental Communication
Original Research
Published on 05 Aug 2026
in Science and Environmental Communication
Original Research
Accepted on 04 Aug 2026
in Media Governance and the Public Sphere
Original Research
Accepted on 04 Aug 2026
in Culture and Communication
Review
Accepted on 04 Aug 2026
in Media Governance and the Public Sphere
Conceptual Analysis
Accepted on 04 Aug 2026
in Media, Creative, and Cultural Industries
Systematic Review
Published on 04 Aug 2026
in Advertising and Marketing Communication
Hypothesis and Theory
Published on 04 Aug 2026
in Media, Creative, and Cultural Industries
Policy and Practice Reviews
Published on 04 Aug 2026
in Disaster Communications
Original Research
Accepted on 03 Aug 2026
in Culture and Communication
Original Research
Accepted on 03 Aug 2026
in Advertising and Marketing Communication
Review
Accepted on 03 Aug 2026
in Advertising and Marketing Communication
Original Research
Accepted on 03 Aug 2026
in Organizational Communication
Original Research
Accepted on 03 Aug 2026
in Media Governance and the Public Sphere
Original Research
Published on 03 Aug 2026
in Culture and Communication
Conceptual Analysis
Accepted on 31 Jul 2026
in Visual Communication
Original Research
Accepted on 31 Jul 2026
in Culture and Communication
Original Research
Accepted on 31 Jul 2026
in Media, Creative, and Cultural Industries