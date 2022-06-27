carmen adams
University of Hasselt
Hasselt, Belgium
Community Reviewer
Advertising and Marketing Communication
University of Hasselt
Hasselt, Belgium
Community Reviewer
Advertising and Marketing Communication
Graduate School of Management, University of California, Davis
Davis, United States
Community Reviewer
Advertising and Marketing Communication
University of Granada
Granada, Spain
Community Reviewer
Advertising and Marketing Communication
Temple University
Philadelphia, United States
Community Reviewer
Advertising and Marketing Communication
Sunway University
Bandar Sunway, Malaysia
Community Reviewer
Advertising and Marketing Communication
Transilvania University of Brașov
Brasov, Romania
Community Reviewer
Advertising and Marketing Communication
University of Alcalá
Alcalá de Henares, Spain
Community Reviewer
Advertising and Marketing Communication
UCSI Graduate Business School, UCSI University
Kuala Lumpur, Malaysia
Community Reviewer
Advertising and Marketing Communication
University of Urbino Carlo Bo
Urbino, Italy
Community Reviewer
Advertising and Marketing Communication
Polytechnic University of Milan
Milan, Italy
Community Reviewer
Advertising and Marketing Communication
Polytechnic University of Milan
Milan, Italy
Community Reviewer
Advertising and Marketing Communication
Alexandru Ioan Cuza University
Iași, Romania
Community Reviewer
Advertising and Marketing Communication
Lviv Polytechnic National University
Lviv, Ukraine
Community Reviewer
Advertising and Marketing Communication
John Cabot University
Rome, Italy
Community Reviewer
Advertising and Marketing Communication
University of Cádiz
Cádiz, Spain
Community Reviewer
Advertising and Marketing Communication
Alexandru Ioan Cuza University of Iași, Faculty of Philosophy and Socio-Political Sciences
Iași, Romania
Community Reviewer
Advertising and Marketing Communication