adelaida afilipoaie
imec-SMIT, Vrije Universiteit Brussel
Brussels, Belgium
Community Reviewer
Media, Creative, and Cultural Industries
imec-SMIT, Vrije Universiteit Brussel
Brussels, Belgium
Community Reviewer
Media, Creative, and Cultural Industries
Aarhus University
Aarhus, Denmark
Community Reviewer
Media, Creative, and Cultural Industries
University of Mondragón
Mondragón, Spain
Community Reviewer
Media, Creative, and Cultural Industries
Federal University of the Recôncavo of Bahia
Cruz das Almas, Brazil
Community Reviewer
Media, Creative, and Cultural Industries
Lusofona University
Lisbon, Portugal
Community Reviewer
Media, Creative, and Cultural Industries
Cardiff University
Cardiff, United Kingdom
Community Reviewer
Media, Creative, and Cultural Industries
University of the West of England
Bristol, United Kingdom
Community Reviewer
Media, Creative, and Cultural Industries
Birmingham City University
Birmingham, United Kingdom
Community Reviewer
Media, Creative, and Cultural Industries
University of the Arts Singapore Ltd
Singapore, Singapore
Community Reviewer
Media, Creative, and Cultural Industries
University of Beira Interior
Covilhã, Portugal
Community Reviewer
Media, Creative, and Cultural Industries
Queensland University of Technology
Brisbane, Australia
Community Reviewer
Media, Creative, and Cultural Industries
Aalborg University
Aalborg, Denmark
Community Reviewer
Media, Creative, and Cultural Industries
University of Glasgow
Glasgow, United Kingdom
Community Reviewer
Media, Creative, and Cultural Industries
University of Edinburgh
Edinburgh, United Kingdom
Community Reviewer
Media, Creative, and Cultural Industries
Edinburgh Napier University
Edinburgh, United Kingdom
Community Reviewer
Media, Creative, and Cultural Industries
University of Antwerp
Antwerp, Belgium
Community Reviewer
Media, Creative, and Cultural Industries