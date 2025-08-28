Original Research
Published on 28 Aug 2025
Low-profile, wideband, wide-scanning tightly coupled dipole phased array antenna
in Antennas and Microwave Theory
Frontiers in Communications and Networks
doi 10.3389/frcmn.2025.1613225
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Original Research
Published on 28 Aug 2025
in Antennas and Microwave Theory
Original Research
Published on 21 Jun 2024
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Original Research
Published on 05 Jun 2023
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Original Research
Published on 12 Jan 2022
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Original Research
Published on 15 Oct 2021
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Original Research
Published on 16 Jul 2021
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