khandakar ahmed
Victoria University, Australia
Melbourne, Australia
Community Reviewer
Software
Victoria University, Australia
Melbourne, Australia
Community Reviewer
Software
Stetson University
DeLand, United States
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Human-Media Interaction
School of Computing and Digital Technology, Faculty of Computing, Engineering and the Built Environment, Birmingham City University
Birmingham, United Kingdom
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Software
Distance Education, Application and Research Center, Hitit University
Çorum, Türkiye
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Digital Education
Huanggang Normal University
Huanggang, China
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Computer Vision
Toyota Motor (Belgium)
Brussels, Belgium
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Computer Vision
University of Technology Malaysia
Johor Bahru, Malaysia
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Digital Education
King Fahd University of Petroleum and Minerals
Dhahran, Saudi Arabia
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Software
Faculty of Engineering, University of Porto
Porto, Portugal
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Software
ETH Zürich
Zurich, Switzerland
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Mobile and Ubiquitous Computing
Grenoble INP - UGA Institut d'ingénierie et de management
Grenoble, France
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Software
British University in Dubai
Dubai, United Arab Emirates
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Digital Education
Sultan Qaboos University
Muscat, Oman
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Software
Inria Grenoble - Rhône-Alpes research centre
Montbonnot-Saint-Martin, France
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Computer Vision
Umm al-Qura University
Mecca, Saudi Arabia
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Computer Security
Charles Darwin University
Darwin, Australia
Community Reviewer
Computer Security