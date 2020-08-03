kaleem siddiqi
McGill University
Montreal, Canada
Field Chief Editor
Frontiers in Computer Science
Panteion University
Athens, Greece
Specialty Chief Editor
Human-Media Interaction
University of Kaiserslautern
Kaiserslautern, Germany
Specialty Chief Editor
Mobile and Ubiquitous Computing
Ca' Foscari University of Venice
Venice, Italy
Specialty Chief Editor
Computer Vision
Faculty of Science and Forestry, University of Eastern Finland
Joensuu, Finland
Specialty Chief Editor
Digital Education
University of Liverpool
Liverpool, United Kingdom
Specialty Chief Editor
Theoretical Computer Science
Brunel University London
Uxbridge, United Kingdom
Specialty Chief Editor
Software
Department of Electrical and Computer Engineering, Faculty of Engineering, University of Alberta
Edmonton, Canada
Specialty Chief Editor
Networks and Communications
University of Salamanca
Salamanca, Spain
Specialty Chief Editor
Human-Media Interaction
University of Siegen
Siegen, Germany
Specialty Chief Editor
Mobile and Ubiquitous Computing
Eindhoven University of Technology
Eindhoven, Netherlands
Specialty Chief Editor
Computer Security
Korea University
Seoul, Republic of Korea
Associate Editor
Digital Education
University of East London
London, United Kingdom
Associate Editor
Human-Media Interaction
Victoria University, Australia
Melbourne, Australia
Associate Editor
Digital Education
The University of Texas at El Paso
El Paso, United States
Associate Editor
Digital Education
University of Technology Malaysia
Johor Bahru, Malaysia
Associate Editor
Digital Education