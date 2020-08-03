mehmet kemal aydin
Distance Education, Application and Research Center, Hitit University
Çorum, Türkiye
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Digital Education
Distance Education, Application and Research Center, Hitit University
Çorum, Türkiye
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Digital Education
University of Technology Malaysia
Johor Bahru, Malaysia
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British University in Dubai
Dubai, United Arab Emirates
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King Saud University
Riyadh, Saudi Arabia
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University of Cyprus
Nicosia, Cyprus
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Digital Education
University at Buffalo
Buffalo, United States
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Southern Methodist University
Dallas, United States
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Digital Education
Near East University
Nicosia, Cyprus
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Digital Education
University of Roehampton London
Roehampton, United Kingdom
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Digital Education
Google (United States)
Mountain View, United States
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Digital Education
United States Army
Washington D.C., United States
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Digital Education
All India Institute of Medical Sciences
New Delhi, India
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Bloomsburg University
Bloomsburg, United States
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Alexandru Ioan Cuza University
Iași, Romania
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Virginia Tech
Blacksburg, United States
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Østfold University College
Halden, Norway
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Digital Education