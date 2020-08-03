chakaveh ahmadizadeh
ETH Zürich
Zurich, Switzerland
Community Reviewer
Mobile and Ubiquitous Computing
ETH Zürich
Zurich, Switzerland
Community Reviewer
Mobile and Ubiquitous Computing
Chitkara University
Chandigarh, India
Community Reviewer
Mobile and Ubiquitous Computing
ETH Zürich
Zurich, Switzerland
Community Reviewer
Mobile and Ubiquitous Computing
College of Medicine, Yeungnam University
Gyeongsan, Republic of Korea
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Mobile and Ubiquitous Computing
Maynooth University
Maynooth, Ireland
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Mobile and Ubiquitous Computing
University of Italian Switzerland
Lugano, Switzerland
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Mobile and Ubiquitous Computing
Deakin University
Geelong, Australia
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Mobile and Ubiquitous Computing
Institut Jožef Stefan (IJS)
Ljubljana, Slovenia
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Mobile and Ubiquitous Computing
KU Leuven Campus Geel
Geel, Belgium
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Mobile and Ubiquitous Computing
Western Norway University of Applied Sciences
Bergen, Norway
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Mobile and Ubiquitous Computing
Peking University
Beijing, China
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Mobile and Ubiquitous Computing
Bruno Kessler Foundation (FBK )
Trento, Italy
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Mobile and Ubiquitous Computing
Lodz University of Technology
Łódź, Poland
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Mobile and Ubiquitous Computing
Karlsruhe Institute of Technology (KIT)
Karlsruhe, Germany
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Mobile and Ubiquitous Computing
Independent researcher
Cork, Ireland
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Mobile and Ubiquitous Computing
University of Freiburg
Freiburg, Germany
Community Reviewer
Mobile and Ubiquitous Computing