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From 5G to Satellite: AI Approaches for Energy-Efficient, High-Performance Network Infrastructures
- Shahzad Ashraf
- Huma Jamshed
- Furqan Memon
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