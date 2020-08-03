shaull almagor
Technion Israel Institute of Technology
Haifa, Israel
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Theoretical Computer Science
Technion Israel Institute of Technology
Haifa, Israel
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Theoretical Computer Science
University of Studies G. d'Annunzio Chieti and Pescara
Chieti, Italy
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Theoretical Computer Science
Commissariat à l'Energie Atomique et aux Energies Alternatives (CEA)
Paris, France
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Theoretical Computer Science
Innopolis University
Innopolis, Russia
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Theoretical Computer Science
The University of Queensland
Brisbane, Australia
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Theoretical Computer Science
University of Pennsylvania
Philadelphia, United States
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Theoretical Computer Science
University of Almeria
Almería, Spain
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Theoretical Computer Science
École Normale Supérieure de Rennes (ENS Rennes)
Bruz, France
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Theoretical Computer Science
Bruno Kessler Foundation (FBK )
Trento, Italy
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Theoretical Computer Science
Sant'Anna School of Advanced Studies
Pisa, Italy
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Theoretical Computer Science
Academia Sinica
Taipei, Taiwan
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Theoretical Computer Science
Department of Computer Science and Engineering, Universidad Nacional del Sur
Bahía Blanca, Argentina
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Theoretical Computer Science
Technical University Dresden
Dresden, Germany
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Theoretical Computer Science
University of L'Aquila - Department of Information Engineering, Computer Science and Mathematics
L'Aquila, Italy
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Theoretical Computer Science
CISPA Helmholtz Center for Information Security, Helmholtz Association of German Research Centres (HZ)
Saarbruecken, Germany
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Theoretical Computer Science
University of Copenhagen
Copenhagen, Denmark
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