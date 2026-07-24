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Original Research

Published on 02 Feb 2026

Accuracy of the revised Addenbrooke Cognitive Examination (ACE-R) and Mini-Mental (MMSE) in a Quilombola community with low education attainment: results of a cross-sectional study

in Aging and Risk Factors for Dementia

  • João de Deus Cabral Júnior
  • Bruno Luciano Carneiro Alves de Oliveira
  • Sharon Sanz Simon
  • Jhule Silva Passinho
  • Carolina Cappi
  • Laiss Bertola
  • Candida Helena L. Alves
  • Vanda M. F. Simões
  • Gilberto Sousa Alves
Frontiers in Dementia
doi 10.3389/frdem.2025.1673362
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