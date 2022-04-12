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Innovations in Oral and Buccal Drug Delivery: Mucoadhesive Systems, Controlled Release, and Translational Applications
- Saturnino Marco Lupi
- Luis Alberto Gaitan
- Mayara Rodrigues Brandão De Paiva
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