Original Research
Accepted on 29 Jul 2026
A resistive plate chamber using diamond-like carbon electrodes with current evacuation patterns
in Materials for Detectors
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Original Research
Accepted on 29 Jul 2026
in Materials for Detectors
Original Research
Published on 17 Jul 2026
in Materials for Detectors
Original Research
Published on 10 Jul 2026
in Materials for Detectors
Review
Published on 11 Jun 2026
in Materials for Detectors
Review
Published on 09 Mar 2026
in Materials for Detectors
Original Research
Published on 03 Feb 2026
in Materials for Detectors
Review
Published on 04 Sep 2025
in Materials for Detectors
Original Research
Published on 06 Oct 2023
in Materials for Detectors
Original Research
Published on 14 Sep 2023
in Materials for Detectors