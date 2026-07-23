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Systematic Review

Published on 23 Jul 2026

Topical retinoids and risk of major congenital malformations and spontaneous abortion: a systematic review and meta-analysis

in Maternal-Fetal Medicine

  • Alaa Baqer Alali
  • Fatimah Ahmed Alhammad
  • Jumanah Ameer Almohammed Saleh
  • Salwa Baqer Alshaikh
  • Zahraa Khaled Alshayeb
  • Anfal Jaber Al Nujaidi
  • Ahmed Abdulmohsen Albinsaleh
  • Mohammed Radhi Almutawah
  • Mostafa Habeeb Alhodibi
  • Muslem Adel Albesher
Frontiers in Drug Safety and Regulation
doi 10.3389/fdsfr.2026.1864872
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