Frontiers in Drug Safety and Regulation

Systematic Review
Published on 23 Jul 2026
Topical retinoids and risk of major congenital malformations and spontaneous abortion: a systematic review and meta-analysis
in Maternal-Fetal Medicine
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Systematic Review
Published on 23 Jul 2026
in Maternal-Fetal Medicine
Original Research
Published on 09 Jun 2026
in Maternal-Fetal Medicine
Original Research
Published on 11 May 2026
in Maternal-Fetal Medicine
Systematic Review
Published on 27 Mar 2026
in Maternal-Fetal Medicine
Original Research
Published on 29 Dec 2025
in Maternal-Fetal Medicine
Perspective
Published on 16 Oct 2025
in Maternal-Fetal Medicine
Clinical Trial
Published on 11 Aug 2025
in Maternal-Fetal Medicine
Original Research
Published on 06 Jan 2025
in Maternal-Fetal Medicine
Original Research
Published on 25 Aug 2023
in Maternal-Fetal Medicine
Methods
Published on 29 Jun 2023
in Maternal-Fetal Medicine
Original Research
Published on 16 May 2023
in Maternal-Fetal Medicine
Original Research
Published on 04 May 2023
in Maternal-Fetal Medicine
Specialty Grand Challenge
Published on 31 Mar 2023
in Maternal-Fetal Medicine