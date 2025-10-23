Review
Published on 23 Oct 2025
Printed RFID systems for sustainable IoT: synergistic advances in conductive inks, antenna architectures, and scalable manufacturing
in Flexible and Printed Electronics
- 5,197 views
- 5 citations
Review
Published on 23 Oct 2025
in Flexible and Printed Electronics
Perspective
Published on 04 Apr 2025
in Flexible and Printed Electronics
Original Research
Published on 24 Feb 2025
in Flexible and Printed Electronics
Review
Published on 06 Sep 2022
in Flexible and Printed Electronics
Original Research
Published on 26 Apr 2022
in Flexible and Printed Electronics
Original Research
Published on 11 Apr 2022
in Flexible and Printed Electronics
Original Research
Published on 22 Mar 2022
in Flexible and Printed Electronics
Original Research
Published on 09 Mar 2022
in Flexible and Printed Electronics
Original Research
Published on 07 Jan 2022
in Flexible and Printed Electronics
Original Research
Published on 06 Jan 2022
in Flexible and Printed Electronics
Original Research
Published on 24 Dec 2021
in Flexible and Printed Electronics
Original Research
Published on 09 Dec 2021
in Flexible and Printed Electronics
Original Research
Published on 21 Sep 2021
in Flexible and Printed Electronics
Specialty Grand Challenge
Published on 30 Sep 2020
in Flexible and Printed Electronics