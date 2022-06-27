antonino belfiore
Division of Endocrinology, Department of Clinical and Experimental Medicine, University of Catania
Catania, Italy
Specialty Chief Editor
Cancer Endocrinology
Division of Endocrinology and Diabetology, Department of Internal Medicine I, University Hospital of Wuerzburg
Würzburg, Germany
Associate Editor
Cancer Endocrinology
University of Calabria
Cosenza, Italy
Associate Editor
Cancer Endocrinology
National and Kapodistrian University of Athens
Athens, Greece
Associate Editor
Cancer Endocrinology
Hospital Physiotherapy Institutes (IRCCS)
Rome, Italy
Associate Editor
Cancer Endocrinology
Sackler Faculty of Medicine, Faculty of Medical and Health Sciences, Tel Aviv University
Tel Aviv, Israel
Associate Editor
Cancer Endocrinology
Harbin Medical University Cancer Hospital
Harbin, China
Associate Editor
Cancer Endocrinology
University of Liège
Liège, Belgium
Associate Editor
Cancer Endocrinology
Faculty of Medicine, UniCamillus-Saint Camillus International University of Health and Medical Sciences, 00131 Rome, Italy;
Rome, Italy
Associate Editor
Cancer Endocrinology
Department of Precision Medicine, University of Campania Luigi Vanvitelli
Naples, Italy
Associate Editor
Cancer Endocrinology
Institut National de la Santé et de la Recherche Médicale (INSERM)
Paris, France
Associate Editor
Cancer Endocrinology
National Autonomous University of Mexico
México City, Mexico
Associate Editor
Cancer Endocrinology
INSERM U1292 BIOLOGY AND BIOTECHNOLOGIES FOR HEALTH
Grenoble, France
Associate Editor
Cancer Endocrinology
UOSD of Endocrinology
Grosseto, Italy
Associate Editor
Cancer Endocrinology
University of Campania Luigi Vanvitelli
Caserta, Italy
Associate Editor
Cancer Endocrinology