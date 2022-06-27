gaetano santulli
City University of New York
Manhattan - NY, United States
Specialty Chief Editor
Cardiovascular Endocrinology
Steno Diabetes Center Copenhagen (SDCC)
Herlev, Denmark
Associate Editor
Cardiovascular Endocrinology
Institute of Sociology, Faculty of Social Sciences, John Paul II Catholic University of Lublin
Lublin, Poland
Associate Editor
Cardiovascular Endocrinology
University of Split
Split, Croatia
Associate Editor
Cardiovascular Endocrinology
University of Salerno
Fisciano, Italy
Associate Editor
Cardiovascular Endocrinology
University of Bari Aldo Moro
Bari, Italy
Associate Editor
Cardiovascular Endocrinology
University of Zurich
Zürich, Switzerland
Associate Editor
Cardiovascular Endocrinology
University of Molise
Campobasso, Italy
Associate Editor
Cardiovascular Endocrinology
Centro de Investigaciones Cardiovasculares, Facultad de Ciencias Médicas, Universidad Nacional de La Plata
La Plata, Argentina
Associate Editor
Cardiovascular Endocrinology
Magna Græcia University
Catanzaro, Italy
Associate Editor
Cardiovascular Endocrinology
University of Pavia
Pavia, Italy
Associate Editor
Cardiovascular Endocrinology
The University of Iowa
Iowa City, United States
Associate Editor
Cardiovascular Endocrinology
University of Nevada, Reno
Reno, United States
Associate Editor
Cardiovascular Endocrinology
Medical University of South Carolina
Charleston, United States
Associate Editor
Cardiovascular Endocrinology
Birla Institute of Technology and Science
Pilani, India
Associate Editor
Cardiovascular Endocrinology
Department of Advanced Biomedical Sciences, School of Medicine and Surgery, University of Naples Federico II
Napoli, Italy
Associate Editor
Cardiovascular Endocrinology