åke sjöholm
Division of Endocrinology and Diabetology, Department of Internal Medicine, Gävle Hospital
Gävle, Sweden
Specialty Chief Editor
Clinical Diabetes
The Barbara Davis Center for Diabetes, School of Medicine, University of Colorado Anschutz Medical Campus
Aurora, United States
Associate Editor
Clinical Diabetes
University of Science and Technology of China
Hefei, China
Associate Editor
Clinical Diabetes
National Heart, Lung, and Blood Institute (NIH)
Bethesda, United States
Associate Editor
Clinical Diabetes
Unit of Diabetology, Niguarda Ca' Granda Hospital
Milan, Italy
Associate Editor
Clinical Diabetes
University Hospital and Faculty of Medicine, University of Tübingen
Tübingen, Germany
Associate Editor
Clinical Diabetes
Agostino Gemelli University Polyclinic (IRCCS)
Rome, Italy
Associate Editor
Clinical Diabetes
Icahn School of Medicine at Mount Sinai
New York, United States
Associate Editor
Clinical Diabetes
University of Milan
Milan, Italy
Associate Editor
Clinical Diabetes
Harbor–UCLA Medical Center
Torrance, United States
Associate Editor
Clinical Diabetes
University of Udine
Udine, Italy
Associate Editor
Clinical Diabetes
Yanbian University Hospital
Yanji, China
Associate Editor
Clinical Diabetes
Department of Clinical and Experimental Medicine, University of Pisa
Pisa, Italy
Associate Editor
Clinical Diabetes
Université de Reims Champagne-Ardenne
Reims, France
Associate Editor
Clinical Diabetes
University of Hull
Hull, United Kingdom
Associate Editor
Clinical Diabetes
Saint Louis University
St. Louis, United States
Associate Editor
Clinical Diabetes