nigel irwin
Ulster University
Coleraine, United Kingdom
Specialty Chief Editor
Gut Endocrinology
University of Palermo
Palermo, Italy
Associate Editor
Gut Endocrinology
VA Puget Sound Health Care System, Veterans Health Administration, United States Department of Veterans Affairs
Seattle, United States
Associate Editor
Gut Endocrinology
Imperial College London
London, United Kingdom
Associate Editor
Gut Endocrinology
Texas Tech University
Lubbock, United States
Associate Editor
Gut Endocrinology
Lilly Research Laboratories, Eli Lilly (United States)
Indianapolis, United States
Associate Editor
Gut Endocrinology
University of Copenhagen
Copenhagen, Denmark
Associate Editor
Gut Endocrinology
Ulster University
Coleraine, United Kingdom
Associate Editor
Gut Endocrinology
University of Insubria
Varese, Italy
Associate Editor
Gut Endocrinology
University of Copenhagen
Copenhagen, Denmark
Associate Editor
Gut Endocrinology
Biomedical Research Institute of Málaga
Málaga, Spain
Associate Editor
Gut Endocrinology
Imperial College London
London, United Kingdom
Associate Editor
Gut Endocrinology
University of Copenhagen
Copenhagen, Denmark
Associate Editor
Gut Endocrinology
INRA UMR1319 Microbiologie de l'Alimentation au Service de la Santé
Jouy-en-Josas, France
Associate Editor
Gut Endocrinology
Institut National de recherche pour l’agriculture, l’alimentation et l’environnement (INRAE)
Paris, France
Associate Editor
Gut Endocrinology
The University of Manchester
Manchester, United Kingdom
Associate Editor
Gut Endocrinology