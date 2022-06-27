katherine samaras
St Vincent’s Hospital Sydney
Darlinghurst, Australia
Specialty Chief Editor
Obesity
University of Edinburgh
Edinburgh, United Kingdom
Associate Editor
Obesity
Medical University of Vienna
Vienna, Austria
Associate Editor
Obesity
Dipartimento di Medicina Interna, ARNAS Ospedali Civico Di Cristina Benfratelli
Palermo, Italy
Associate Editor
Obesity
Evotec (Germany)
Hamburg, Germany
Associate Editor
Obesity
Steno Diabetes Center Copenhagen (SDCC)
Herlev, Denmark
Associate Editor
Obesity
University of Padua
Padua, Italy
Associate Editor
Obesity
Charité University Medicine Berlin
Berlin, Germany
Associate Editor
Obesity
The University of Sydney
Darlington, Australia
Associate Editor
Obesity
Department of Medicine, School of Medicine and Surgery, University of Padua
Padua, Italy
Associate Editor
Obesity
Università telematica San Raffaele
Rome, Italy
Associate Editor
Obesity
Monash University
Melbourne, Australia
Associate Editor
Obesity
University of Bari Aldo Moro
Bari, Italy
Associate Editor
Obesity
University of Washington
Seattle, United States
Associate Editor
Obesity
Eli Lilly (United States)
Indianapolis, United States
Associate Editor
Obesity
University of Modena and Reggio Emilia
Modena, Italy
Associate Editor
Obesity