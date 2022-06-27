terry francis davies
Icahn School of Medicine at Mount Sinai
New York, United States
Specialty Chief Editor
Thyroid Endocrinology
University of Cologne
Cologne, Germany
Associate Editor
Thyroid Endocrinology
University of Brescia
Brescia, Italy
Associate Editor
Thyroid Endocrinology
University of Pisa
Pisa, Italy
Associate Editor
Thyroid Endocrinology
Buda Health Center
Budapest, Hungary
Associate Editor
Thyroid Endocrinology
Teikyo University Chiba Medical Center
Chiba, Japan
Associate Editor
Thyroid Endocrinology
Divisione di Neurologia, Dipartimento di Scienze Mediche e Chirurgiche Avanzate, Università della Campania Luigi Vanvitelli
Caserta, Italy
Associate Editor
Thyroid Endocrinology
University of Naples Federico II
Naples, Italy
Associate Editor
Thyroid Endocrinology
School of Medicine, University of Pisa
Pisa, Italy
Associate Editor
Thyroid Endocrinology
Department of Pediatrics, Endocrinology, Diabetology with Cardiology Divisions, Faculty of Medicine, Medical University of Bialystok
Białystok, Poland
Associate Editor
Thyroid Endocrinology
Memorial Sloan Kettering Cancer Center
New York, United States
Associate Editor
Thyroid Endocrinology
Matera and Tinchi Hospital
Matera, Italy
Associate Editor
Thyroid Endocrinology
Santa Maria Hospital
Lisbon, Portugal
Associate Editor
Thyroid Endocrinology
Faculty of Medicine and Biomedical Sciences, University of Algarve
Faro, Portugal
Associate Editor
Thyroid Endocrinology
University of Brescia
Brescia, Italy
Associate Editor
Thyroid Endocrinology
University of Brescia
Brescia, Italy
Associate Editor
Thyroid Endocrinology