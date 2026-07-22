Original Research
Accepted on 22 Jul 2026
A Forgotten Egyptian Mummy Head in Vilnius: CT, Analytical, and Bioarchaeological Insights
in Human Bioarchaeology and Paleopathology
- 179 views
Original Research
Accepted on 22 Jul 2026
in Human Bioarchaeology and Paleopathology
Original Research
Published on 17 Jul 2026
in Human Bioarchaeology and Paleopathology
Original Research
Accepted on 08 Jul 2026
in Human Bioarchaeology and Paleopathology
Editorial
Published on 30 Jun 2026
in Human Bioarchaeology and Paleopathology
Original Research
Accepted on 29 Jun 2026
in Human Bioarchaeology and Paleopathology
Perspective
Published on 24 Jun 2026
in Human Bioarchaeology and Paleopathology
Original Research
Published on 12 Mar 2026
in Human Bioarchaeology and Paleopathology
Original Research
Published on 12 Feb 2026
in Human Bioarchaeology and Paleopathology
Original Research
Published on 26 Jan 2026
in Human Bioarchaeology and Paleopathology
Original Research
Published on 07 Oct 2025
in Human Bioarchaeology and Paleopathology
Review
Published on 16 Jun 2025
in Human Bioarchaeology and Paleopathology