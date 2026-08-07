Hypothesis and Theory
Accepted on 07 Aug 2026
Climate Policies and Adaptive Capacities: A Cross-Analysis of Sectoral, Intersectoral, and International Actions
in Economics of Climate Change
Hypothesis and Theory
Accepted on 07 Aug 2026
in Economics of Climate Change
Opinion
Accepted on 27 Jul 2026
in Economics of Climate Change
Original Research
Published on 10 Jul 2026
in Economics of Climate Change
Original Research
Published on 22 Jun 2026
in Economics of Climate Change
Original Research
Published on 08 Jun 2026
in Economics of Climate Change
Policy and Practice Reviews
Published on 29 May 2026
in Economics of Climate Change
Original Research
Published on 08 May 2026
in Economics of Climate Change
Original Research
Published on 08 May 2026
in Economics of Climate Change
Original Research
Published on 04 May 2026
in Economics of Climate Change
Original Research
Published on 18 Mar 2026
in Economics of Climate Change
Original Research
Published on 20 Feb 2026
in Economics of Climate Change
Original Research
Published on 12 Jan 2026
in Economics of Climate Change
Editorial
Published on 21 Nov 2025
in Economics of Climate Change
Original Research
Published on 19 Nov 2025
in Economics of Climate Change
Original Research
Published on 05 Nov 2025
in Economics of Climate Change
Systematic Review
Published on 08 Aug 2025
in Economics of Climate Change
Original Research
Published on 07 Aug 2025
in Economics of Climate Change
Original Research
Published on 05 Feb 2025
in Economics of Climate Change
Perspective
Published on 19 Jun 2024
in Economics of Climate Change
Review
Published on 26 Mar 2024
in Economics of Climate Change
Editorial
Published on 08 Jan 2024
in Economics of Climate Change
Original Research
Published on 09 Oct 2023
in Economics of Climate Change
Original Research
Published on 26 Jul 2023
in Economics of Climate Change
Original Research
Published on 12 Jul 2023
in Economics of Climate Change