Original Research
Accepted on 21 Jul 2026
Just Energy Transition in Ghana: Community Experiences from the Fossil-Fuel Hub in the Ellembelle District
in Energy Economics
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Original Research
Accepted on 21 Jul 2026
in Energy Economics
Original Research
Published on 09 Jul 2026
in Energy Economics
Original Research
Published on 22 May 2026
in Energy Economics
Original Research
Published on 31 Mar 2026
in Energy Economics
Original Research
Published on 13 Mar 2026
in Energy Economics
Original Research
Accepted on 25 Feb 2026
in Energy Economics
Original Research
Published on 22 Oct 2025
in Energy Economics
Original Research
Published on 06 Aug 2025
in Energy Economics
Retraction
Published on 24 Jul 2025
in Energy Economics
Editorial
Published on 20 May 2025
in Energy Economics
Original Research
Published on 21 Feb 2025
in Energy Economics
Original Research
Published on 19 Feb 2025
in Energy Economics
Original Research
Published on 09 Jan 2025
in Energy Economics
Original Research
Published on 08 Jan 2025
in Energy Economics
Original Research
Published on 10 Dec 2024
in Energy Economics
Original Research
Published on 23 Oct 2024
in Energy Economics
Original Research
Published on 31 Jul 2024
in Energy Economics
Original Research
Published on 19 Jul 2024
in Energy Economics
Editorial
Published on 16 Jul 2024
in Energy Economics
Conceptual Analysis
Published on 11 Jun 2024
in Energy Economics
Conceptual Analysis
Published on 12 Apr 2024
in Energy Economics
Original Research
Published on 28 Aug 2023
in Energy Economics
Original Research
Published on 24 Aug 2023
in Energy Economics
Original Research
Published on 16 Aug 2023
in Energy Economics