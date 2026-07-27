 Skip to main content
Type at least 3 characters

20 articles

articles

Study Protocol

Published on 16 Nov 2022

Rationale and design of the Anal HPV, HIV and Aging (AHHA) study: Protocol for a prospective study of anal HPV infection and HSIL among men who have sex (MSM) or trans women living with and without HIV, ages 50 and older

in Aging and Life-course Epidemiology

  • Alexandra L. Hernandez
  • Christopher Scott Weatherly
  • Ryan Gonzalez
  • Sepideh Farhat
  • Maria Da Costa
  • Joanne Calderon
  • Jason Kauffman
  • Arezou Sadighi Akha
  • Joan F. Hilton
  • Joel M. Palefsky
Frontiers in Epidemiology
doi 10.3389/fepid.2022.992718
  • 3,670 views
  • 3 citations