anna kucharska-newton
University of North Carolina at Chapel Hill
Chapel Hill, United States
Specialty Chief Editor
Aging and Life-course Epidemiology
Department of Clinical and Biological Sciences, School of Medicine, University of Turin
Turin, Italy
Associate Editor
Aging and Life-course Epidemiology
University of California, San Francisco
San Francisco, United States
Associate Editor
Aging and Life-course Epidemiology
University College London
London, United Kingdom
Associate Editor
Aging and Life-course Epidemiology
Saint Anselm College
Manchester, United States
Associate Editor
Aging and Life-course Epidemiology
Faculdade de Medicina de Valença
Valença, Brazil
Associate Editor
Aging and Life-course Epidemiology
Peking University
Beijing, China
Associate Editor
Aging and Life-course Epidemiology
The University of Texas Health Science Center at San Antonio
San Antonio, United States
Associate Editor
Aging and Life-course Epidemiology
Federal University of São Paulo
São Paulo, Brazil
Associate Editor
Aging and Life-course Epidemiology
Federal University of São Paulo
São Paulo, Brazil
Associate Editor
Aging and Life-course Epidemiology
The Johns Hopkins Hospital, Johns Hopkins Medicine
Baltimore, United States
Associate Editor
Aging and Life-course Epidemiology