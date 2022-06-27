theophilus i. emeto
James Cook University
Townsville, Australia
Specialty Chief Editor
Cardiovascular Epidemiology
Kwame Nkrumah University of Science and Technology
Kumasi, Ghana
Associate Editor
Cardiovascular Epidemiology
Bangladesh University of Health Sciences
Dhaka, Bangladesh
Associate Editor
Cardiovascular Epidemiology
National Institute of Cardiology Ignacio Chavez
Mexico, Mexico
Associate Editor
Cardiovascular Epidemiology
Bandim Health Project
Copenhagen, Denmark
Associate Editor
Cardiovascular Epidemiology
University of Veterinary and Animal Sciences
Lahore, Pakistan
Associate Editor
Cardiovascular Epidemiology
National Institutes of Health (NIH)
Bethesda, United States
Associate Editor
Cardiovascular Epidemiology
James Cook University
Townsville, Australia
Associate Editor
Cardiovascular Epidemiology
University of Nicosia
Nicosia, Cyprus
Associate Editor
Cardiovascular Epidemiology
University of Palermo
Palermo, Italy
Associate Editor
Cardiovascular Epidemiology