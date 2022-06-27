lin yang
Alberta Health Services
Calgary, Canada
Specialty Chief Editor
Clinical Epidemiology
School of Medicine, University of Maryland
Baltimore, United States
Associate Editor
Clinical Epidemiology
Saint Joseph Hospital Medical Center Phoenix
Phoenix, United States
Associate Editor
Clinical Epidemiology
Novartis (Switzerland)
Basel, Switzerland
Associate Editor
Clinical Epidemiology
University of Brasilia
Brasilia, Brazil
Associate Editor
Clinical Epidemiology
London School of Hygiene and Tropical Medicine, University of London
London, United Kingdom
Associate Editor
Clinical Epidemiology
Genomica Funcional del Cancer, Instituto Nacional de Medicina Genomica & Facultad de Medicina, Universidad Nacional Autonoma de Mexico
Mexico, Mexico
Associate Editor
Clinical Epidemiology
Hamad Medical Corporation
Doha, Qatar
Associate Editor
Clinical Epidemiology
University of Alberta
Edmonton, Canada
Associate Editor
Clinical Epidemiology
University of Alberta
Edmonton, Canada
Associate Editor
Clinical Epidemiology
Taizhou Hospital of Zhejiang Province Affiliated to Wenzhou Medical University
Linhai, China
Associate Editor
Clinical Epidemiology
Bundesinstitut für Bevölkerungsforschung
Wiesbaden, Germany
Associate Editor
Clinical Epidemiology
RTI International
Durham, United States
Associate Editor
Clinical Epidemiology
Icahn School of Medicine at Mount Sinai
New York, United States
Associate Editor
Clinical Epidemiology