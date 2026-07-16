Frontiers in Epidemiology

Original Research
Published on 16 Jul 2026
A Bayesian spline-augmented piecewise exponential model with spatial frailty for under-five mortality in Nigeria
in Research Methods and Advances in Epidemiology
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Original Research
Published on 16 Jul 2026
in Research Methods and Advances in Epidemiology
Original Research
Published on 01 Jul 2026
in Research Methods and Advances in Epidemiology
Systematic Review
Published on 25 Mar 2026
in Research Methods and Advances in Epidemiology
Methods
Published on 10 Mar 2026
in Research Methods and Advances in Epidemiology
Brief Research Report
Published on 19 Dec 2025
in Research Methods and Advances in Epidemiology
Original Research
Published on 02 Dec 2025
in Research Methods and Advances in Epidemiology
Perspective
Published on 18 Mar 2025
in Research Methods and Advances in Epidemiology
Brief Research Report
Published on 17 Dec 2024
in Research Methods and Advances in Epidemiology
Methods
Published on 11 Jul 2024
in Research Methods and Advances in Epidemiology
Original Research
Published on 20 Jun 2024
in Research Methods and Advances in Epidemiology
Original Research
Published on 03 Apr 2024
in Research Methods and Advances in Epidemiology
Original Research
Published on 29 Feb 2024
in Research Methods and Advances in Epidemiology
Methods
Published on 18 Dec 2023
in Research Methods and Advances in Epidemiology
Original Research
Published on 13 Nov 2023
in Research Methods and Advances in Epidemiology
Methods
Published on 10 Nov 2023
in Research Methods and Advances in Epidemiology
Original Research
Published on 15 Sep 2023
in Research Methods and Advances in Epidemiology
Original Research
Published on 12 Sep 2023
in Research Methods and Advances in Epidemiology
Editorial
Published on 04 Sep 2023
in Research Methods and Advances in Epidemiology
Original Research
Published on 06 Jul 2023
in Research Methods and Advances in Epidemiology
Methods
Published on 23 May 2023
in Research Methods and Advances in Epidemiology
Original Research
Published on 09 May 2023
in Research Methods and Advances in Epidemiology
Original Research
Published on 09 Dec 2022
in Research Methods and Advances in Epidemiology
Original Research
Published on 06 Dec 2022
in Research Methods and Advances in Epidemiology
Study Protocol
Published on 29 Sep 2022
in Research Methods and Advances in Epidemiology