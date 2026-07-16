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Original Research

Published on 02 Dec 2025

Needs assessment of the advanced Ghana field epidemiology and laboratory training program, April 2024: lessons learned and best practices

in Research Methods and Advances in Epidemiology

  • Mariame Bonkano Laurent Comlan
  • Joseph Asamoah Frimpong
  • Charles Lwanga Noora
  • Donne Kofi Ameme
  • Aishat Bukola Usman
  • Virgil Kuassi Lokossou
  • Peter Evans Thomas
  • Danielle Thompson Barradas
  • Ditu Kazambu
  • Herbert Brian Kazoora
Frontiers in Epidemiology
doi 10.3389/fepid.2025.1646076
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Study Protocol

Published on 29 Sep 2022

24 h movement behavior and metabolic syndrome study protocol: A prospective cohort study on lifestyle and risk of developing metabolic syndrome in undergraduate students from low-income regions during a pandemic

in Research Methods and Advances in Epidemiology

  • Marcus Vinicius Nascimento-Ferreira
  • Kliver Antonio Marin
  • Ruhena Kelber Abrão Ferreira
  • Luiz Fernando Oliveira
  • Ana Caroline Bandeira
  • Paula Silva Sousa
  • Josilene Miranda de Sousa
  • Antonio Gibran de Almeida Cardoso
  • Lorrane Cristine Conceição da Silva
  • Ana Clara Arrais Rosa
Frontiers in Epidemiology
doi 10.3389/fepid.2022.1010832
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