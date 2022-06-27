ralph brinks
Department for Medical Biometry and Epidemiology, Faculty of Health, University Witten / Herdecke
Witten, Germany
Specialty Chief Editor
Research Methods and Advances in Epidemiology
University Medical Center Groningen
Groningen, Netherlands
Associate Editor
Research Methods and Advances in Epidemiology
University of Bristol
Bristol, United Kingdom
Associate Editor
Research Methods and Advances in Epidemiology
University Medical Center Groningen
Groningen, Netherlands
Associate Editor
Research Methods and Advances in Epidemiology
Novartis (Switzerland)
Basel, Switzerland
Associate Editor
Research Methods and Advances in Epidemiology
Shiraz University of Medical Sciences
Shiraz, Iran
Associate Editor
Research Methods and Advances in Epidemiology
University of California, Los Angeles
Los Angeles, United States
Associate Editor
Research Methods and Advances in Epidemiology
Hong Kong Polytechnic University
Kowloon, Hong Kong, SAR China
Associate Editor
Research Methods and Advances in Epidemiology
Universiti Sains Malaysia Health Campus
Kota Bharu, Malaysia
Associate Editor
Research Methods and Advances in Epidemiology
University of Yaounde I
Yaounde, Cameroon
Associate Editor
Research Methods and Advances in Epidemiology
Uniformed Services University of the Health Sciences
Bethesda, United States
Associate Editor
Research Methods and Advances in Epidemiology