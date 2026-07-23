Brief Research Report
Accepted on 23 Jul 2026
First record of the pelagic stingray Pteroplatytrygon violacea (Bonaparte, 1832) (Myliobatiformes: Dasyatidae) from the Red Sea
in Elasmobranch Science
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Brief Research Report
Accepted on 23 Jul 2026
in Elasmobranch Science
Original Research
Accepted on 21 Jul 2026
in Elasmobranch Science
Original Research
Accepted on 24 Jun 2026
in Elasmobranch Science
Perspective
Accepted on 23 Jun 2026
in Elasmobranch Science
Original Research
Published on 17 Jun 2026
in Elasmobranch Science
Original Research
Published on 13 Apr 2026
in Elasmobranch Science
Brief Research Report
Published on 29 May 2025
in Elasmobranch Science
Original Research
Published on 22 May 2025
in Elasmobranch Science
Original Research
Published on 11 Apr 2025
in Elasmobranch Science
Brief Research Report
Published on 21 Mar 2025
in Elasmobranch Science
Original Research
Published on 24 Oct 2024
in Elasmobranch Science
Original Research
Published on 27 Aug 2024
in Elasmobranch Science
Original Research
Published on 22 May 2024
in Elasmobranch Science
Brief Research Report
Published on 17 May 2024
in Elasmobranch Science
Brief Research Report
Published on 15 Feb 2024
in Elasmobranch Science
Original Research
Published on 11 Jan 2024
in Elasmobranch Science
Original Research
Published on 11 Jan 2024
in Elasmobranch Science