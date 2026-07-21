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Original Research

Published on 25 Aug 2025

Extreme UV sensitivity of native Metarhizium spp. as potential biocontrol agent for False Codling Moth (Thaumatotibia leucotreta Meyrick) on chili pepper in Ghana

in Fungi-Animal Interactions

  • Patricia Akua Sitsofe Nyahe
  • Vincent Yao Eziah
  • Laith Khalil Tawfeeq Al-Ani
  • Monica Akumyoungta
  • Candice Anne Coombes
  • Drauzio Eduardo Naretto Rangel
  • Alene Alder-Rangel
  • Dalia Sukmawati
  • Owusu Fordjour Aidoo
  • Mavis Agyeiwaa Acheampong
Frontiers in Fungal Biology
doi 10.3389/ffunb.2025.1660692
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