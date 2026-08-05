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Original Research

Published on 14 Sep 2023

Efficacy and safety of Lacticaseibacillus rhamnosus R0011 and Lactobacillus helveticus R0052 as an adjuvant for Helicobacter pylori eradication: a double-blind, randomized, placebo-controlled study

in Gastrointestinal Infection

  • Anya Kiattiweerasak
  • Natsuda Aumpan
  • Soonthorn Chonprasertsuk
  • Bubpha Pornthisarn
  • Sith Siramolpiwat
  • Patommatat Bhanthumkomol
  • Pongjarat Nunanan
  • Navapan Issariyakulkarn
  • Varocha Mahachai
  • Yoshio Yamaoka
Frontiers in Gastroenterology
doi 10.3389/fgstr.2023.1245993
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