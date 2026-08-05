Frontiers in Gastroenterology

Review
Published on 05 Aug 2026
Gut microecology in critical illness: mechanisms, biomarkers, and therapeutic strategies — a critical appraisal
in Gastrointestinal Infection
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Review
Published on 05 Aug 2026
in Gastrointestinal Infection
Review
Accepted on 23 Jul 2026
in Gastrointestinal Infection
Original Research
Published on 23 Jul 2026
in Gastrointestinal Infection
Original Research
Published on 08 Jul 2026
in Gastrointestinal Infection
Review
Published on 01 Jul 2026
in Gastrointestinal Infection
Editorial
Published on 25 Jun 2026
in Gastrointestinal Infection
Review
Published on 01 Apr 2026
in Gastrointestinal Infection
Specialty Grand Challenge
Published on 02 Mar 2026
in Gastrointestinal Infection
Original Research
Published on 20 Oct 2025
in Gastrointestinal Infection
Brief Research Report
Published on 12 Sep 2025
in Gastrointestinal Infection
Case Report
Published on 05 Aug 2025
in Gastrointestinal Infection
Mini Review
Published on 14 May 2025
in Gastrointestinal Infection
Case Report
Published on 15 Apr 2025
in Gastrointestinal Infection
Editorial
Published on 25 Feb 2025
in Gastrointestinal Infection
Case Report
Published on 14 Jan 2025
in Gastrointestinal Infection
Review
Published on 10 Dec 2024
in Gastrointestinal Infection
Review
Published on 15 Jul 2024
in Gastrointestinal Infection
Review
Published on 04 Mar 2024
in Gastrointestinal Infection
Editorial
Published on 13 Nov 2023
in Gastrointestinal Infection
Perspective
Published on 01 Nov 2023
in Gastrointestinal Infection
Editorial
Published on 24 Oct 2023
in Gastrointestinal Infection
Review
Published on 16 Oct 2023
in Gastrointestinal Infection
Original Research
Published on 14 Sep 2023
in Gastrointestinal Infection
Review
Published on 16 Aug 2023
in Gastrointestinal Infection