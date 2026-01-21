 Skip to main content
Type at least 3 characters

1,146 articles

articles

Original Research

Published on 06 Nov 2025

Clarifying species boundaries between bocachico (Prochilodus magdalenae) and bocachico de Maracaibo (Prochilodus reticulatus) (characiformes: Prochilodontidae) using complete mitochondrial genomes

in Evolutionary and Population Genetics

  • Jonny Yepes-Blandón
  • Diego Almansa-Villa
  • María José Benítez-Galeano
  • Daiana Mir
  • Jim Hernández-Rangel
  • Víctor Atencio-García
  • Ana Estrada-Posada
  • Nélida Rodríguez-Osorio
Frontiers in Genetics
doi 10.3389/fgene.2025.1661527
  • 1,516 views