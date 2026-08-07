Original Research
Accepted on 07 Aug 2026
Shared Molecular Mechanisms Between Colorectal Cancer and Cardiovascular Disease Drive Perioperative Neurological Vulnerability
in Human and Medical Genomics
Original Research
Accepted on 07 Aug 2026
in Human and Medical Genomics
Original Research
Accepted on 07 Aug 2026
in Human and Medical Genomics
Mini Review
Published on 07 Aug 2026
in Human and Medical Genomics
Review
Published on 04 Aug 2026
in Human and Medical Genomics
Original Research
Accepted on 03 Aug 2026
in Human and Medical Genomics
Original Research
Accepted on 30 Jul 2026
in Human and Medical Genomics
Mini Review
Published on 29 Jul 2026
in Human and Medical Genomics
Review
Published on 29 Jul 2026
in Human and Medical Genomics
Case Report
Published on 29 Jul 2026
in Human and Medical Genomics
Original Research
Accepted on 28 Jul 2026
in Human and Medical Genomics
Original Research
Accepted on 24 Jul 2026
in Human and Medical Genomics
Original Research
Published on 23 Jul 2026
in Human and Medical Genomics
Original Research
Accepted on 22 Jul 2026
in Human and Medical Genomics
Correction
Published on 22 Jul 2026
in Human and Medical Genomics
Original Research
Published on 22 Jul 2026
in Human and Medical Genomics
Original Research
Accepted on 21 Jul 2026
in Human and Medical Genomics
Original Research
Accepted on 21 Jul 2026
in Human and Medical Genomics
Original Research
Accepted on 20 Jul 2026
in Human and Medical Genomics
Original Research
Accepted on 15 Jul 2026
in Human and Medical Genomics
Original Research
Published on 15 Jul 2026
in Human and Medical Genomics
Original Research
Accepted on 14 Jul 2026
in Human and Medical Genomics
Original Research
Accepted on 09 Jul 2026
in Human and Medical Genomics
Review
Published on 09 Jul 2026
in Human and Medical Genomics
Original Research
Published on 09 Jul 2026
in Human and Medical Genomics