Original Research
Published on 19 Jun 2026
A novel ABO splice site variant underlying the A3 phenotype: immunogenetic basis and functional dissection
in Immunogenetics
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Original Research
Published on 19 Jun 2026
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Editorial
Published on 19 May 2026
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Review
Published on 23 Apr 2026
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Original Research
Published on 04 Mar 2026
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Brief Research Report
Published on 04 Mar 2026
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Original Research
Published on 05 Feb 2026
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Published on 19 Jan 2026
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Published on 02 Jan 2026
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Published on 18 Dec 2025
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Published on 13 Nov 2025
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Published on 07 Oct 2025
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Published on 01 Sep 2025
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Published on 23 Jul 2025
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Editorial
Published on 05 Jun 2025
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Brief Research Report
Published on 09 Apr 2025
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Published on 26 Feb 2025
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Published on 28 Jan 2025
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Published on 27 Nov 2024
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Original Research
Published on 16 Oct 2024
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Published on 02 Oct 2024
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Original Research
Published on 27 Sep 2024
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Original Research
Published on 25 Sep 2024
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Policy and Practice Reviews
Published on 23 Sep 2024
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Mini Review
Published on 09 Sep 2024
in Immunogenetics