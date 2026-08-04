Frontiers in Horticulture

Original Research
Published on 04 Aug 2026
Species, cultivar, and cutting maturity drive rooting success in Osmanthus
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