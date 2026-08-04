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Original Research

Published on 04 Oct 2024

Exploring quantitative trait nucleotides associated with response to yam mosaic virus severity and tuber yield traits in Dioscorea praehensilis Benth. germplasm via genome-wide association scanning

in Breeding and Genetics

  • Adeyinka S. Adewumi
  • Idris I. Adejumobi
  • Vincent A. Opoku
  • Paul A. Asare
  • Michael O. Adu
  • Kingsley J. Taah
  • Adekemi E. Stanley
  • Temitope E. Olatunde
  • Emmanuel Afutu
  • Selorm Akaba
Frontiers in Horticulture
doi 10.3389/fhort.2024.1459476
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  • 3 citations

Original Research

Published on 04 Oct 2024

Genome-wide mapping uncovers significant quantitative trait loci associated with yam mosaic virus infection, yield and dry matter content in White Guinea yam (Dioscorea rotundata Poir.)

in Breeding and Genetics

  • Emmanuel Amponsah Adjei
  • Thomas Lapaka Odong
  • Williams Esuma
  • Ranjana Bhattacharjee
  • Paterne Angelot Agre
  • Patrick Olusanmi Adebola
  • Emmanuel Boache Chamba
  • Asrat Asfaw
  • Isaac Onziga Dramadri
  • Sharon Tusiime Mbabazi
Frontiers in Horticulture
doi 10.3389/fhort.2024.1365567
  • 3,369 views
  • 4 citations