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Systematic Review

Published on 02 Jul 2026

Effectiveness of dialogic learning actions in school settings to improve the inclusion of ethnic minority and migrant students: a qualitative meta-synthesis of observational and ethnographic studies

in Dynamics of Migration and (Im)Mobility

  • Joshuan J. Barboza
  • Oriana Rivera-Lozada
  • Jorge López-Leal
  • Ana María Carrillo Chávez
  • Carmen Ayala-Jara
  • Elsa Vigo-Ayasta
  • Jonathan L. Robles Mucho
  • Andy Williams Chamoli Falcón
  • Violeta R. Benites-Tirado
  • Flor Marlene Luna-Victoria Mori
Frontiers in Human Dynamics
doi 10.3389/fhumd.2026.1828601
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