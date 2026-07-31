Frontiers in Human Dynamics

Original Research
Published on 31 Jul 2026
Knowledge holder-led inquiry in sanctuary spaces with Ukrainian newcomers and diaspora in Edmonton, Alberta
in Dynamics of Migration and (Im)Mobility
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Original Research
Published on 31 Jul 2026
in Dynamics of Migration and (Im)Mobility
Original Research
Published on 29 Jul 2026
in Dynamics of Migration and (Im)Mobility
Original Research
Published on 22 Jul 2026
in Dynamics of Migration and (Im)Mobility
Methods
Published on 15 Jul 2026
in Dynamics of Migration and (Im)Mobility
Original Research
Published on 14 Jul 2026
in Dynamics of Migration and (Im)Mobility
Original Research
Published on 10 Jul 2026
in Dynamics of Migration and (Im)Mobility
Correction
Published on 09 Jul 2026
in Dynamics of Migration and (Im)Mobility
Perspective
Published on 09 Jul 2026
in Dynamics of Migration and (Im)Mobility
Original Research
Published on 03 Jul 2026
in Dynamics of Migration and (Im)Mobility
Systematic Review
Published on 02 Jul 2026
in Dynamics of Migration and (Im)Mobility
Original Research
Published on 02 Jul 2026
in Dynamics of Migration and (Im)Mobility
Systematic Review
Accepted on 12 Jun 2026
in Dynamics of Migration and (Im)Mobility
Original Research
Published on 11 Jun 2026
in Dynamics of Migration and (Im)Mobility
Original Research
Published on 10 Jun 2026
in Dynamics of Migration and (Im)Mobility
Original Research
Published on 29 May 2026
in Dynamics of Migration and (Im)Mobility
Conceptual Analysis
Published on 15 May 2026
in Dynamics of Migration and (Im)Mobility
Original Research
Published on 04 May 2026
in Dynamics of Migration and (Im)Mobility
Original Research
Published on 20 Apr 2026
in Dynamics of Migration and (Im)Mobility
Systematic Review
Published on 15 Apr 2026
in Dynamics of Migration and (Im)Mobility
Conceptual Analysis
Published on 09 Mar 2026
in Dynamics of Migration and (Im)Mobility
Editorial
Published on 06 Mar 2026
in Dynamics of Migration and (Im)Mobility
Editorial
Published on 04 Mar 2026
in Dynamics of Migration and (Im)Mobility
Original Research
Published on 05 Feb 2026
in Dynamics of Migration and (Im)Mobility
Original Research
Published on 03 Feb 2026
in Dynamics of Migration and (Im)Mobility