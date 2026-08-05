Frontiers in Imaging

Original Research
Published on 05 Aug 2026
Wavelet-based features to improve cross-forgery generalization in deepfake detection
in Imaging Applications
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Original Research
Published on 05 Aug 2026
in Imaging Applications
Original Research
Published on 16 Jul 2026
in Imaging Applications
Methods
Published on 10 Jul 2026
in Imaging Applications
Original Research
Published on 24 Jun 2026
in Imaging Applications
Original Research
Published on 03 Jun 2026
in Imaging Applications
Original Research
Published on 27 May 2026
in Imaging Applications
Original Research
Published on 14 May 2026
in Imaging Applications
Original Research
Published on 09 Mar 2026
in Imaging Applications
Review
Published on 08 Jan 2026
in Imaging Applications
Editorial
Published on 06 Jan 2026
in Imaging Applications
Original Research
Published on 24 Jul 2025
in Imaging Applications
Original Research
Published on 12 May 2025
in Imaging Applications
Original Research
Published on 30 Apr 2025
in Imaging Applications
Methods
Published on 03 Apr 2025
in Imaging Applications
Original Research
Published on 10 Mar 2025
in Imaging Applications
Original Research
Published on 24 Feb 2025
in Imaging Applications
Brief Research Report
Published on 03 Feb 2025
in Imaging Applications
Editorial
Published on 20 Dec 2024
in Imaging Applications
Original Research
Published on 18 Dec 2024
in Imaging Applications
Methods
Published on 02 Dec 2024
in Imaging Applications
Original Research
Published on 27 Sep 2024
in Imaging Applications
Original Research
Published on 26 Sep 2024
in Imaging Applications
Brief Research Report
Published on 07 Aug 2024
in Imaging Applications
Original Research
Published on 20 Jun 2024
in Imaging Applications