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Methods

Published on 10 Jul 2026

Comprehensive guideline for X-ray microtomography-guided bone analysis and histology applied to the assessment of defect repair in long and flat bones

in Imaging Applications

  • Bruno Henrique Costa
  • Isabela Louise Pereira Lopes
  • Michelle de Oliveira
  • Tamires Aparecida Jaques de Resende
  • Murilo Leone Miranda Fajardo
  • Anna Beatriz Modesto Pires
  • Anderson Camargo Moreira
  • Iara Frangiotti Mantovani
  • Rodrigo Nagata
  • Talita Martins
Frontiers in Imaging
doi 10.3389/fimag.2026.1844310
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