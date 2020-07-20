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Plasticity and state transitions in mature lymphoid cells and malignancies: Drivers of fitness, evolution, and therapeutic resistance
- Laurianne Scourzic
- Tim Pieters
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